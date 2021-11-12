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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 39-летней жительнице Бахмута сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, на протяжении 2014-2016 годов злоумышленница активно сотрудничала с оккупационными властями РФ, в том числе занимая должности стрелка и начальника кадровой службы одной из так называемых воинских частей оккупационного контингента России на территории ОРДО. В ее обязанности входила охрана штаба и комплектация штата псевдочасти.

По данным СБУ, в ряды боевиков жительница Бахмута вступила в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки «Оплот».

Находясь на «должности» стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем она была назначена руководителем «отдела кадров», где среди основных задач был отбор «кандидатов» в группы боевиков.

После конфликта с предводителями группировки она покинула его ряды. В 2018 году женщина вернулась в Бахмут, где трудоустроилась и пыталась скрыть свое преступное прошлое, однако о ее сотрудничестве с оккупационным режимом стало известно правоохранителям.

В ходе санкционированного следственным судьей обыска по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбук, черновые записи о пересечении линии разграничения, справка по месту жительства с фейковой печатью ОРДО, флешносители, сим-карты, которые используются на временно оккупированных территориях.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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