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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, предупредили заказное убийство частного предпринимателя из Донецкой области и задержали организатора преступления. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, а также его семьи. Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от 200 до 500 тыс. долларов США.

Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в 140 тыс. долларов.

Правоохранители провели имитацию обстановки пытки и убийства бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их «ликвидации». Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото.

Задержали заказчика на конспиративной квартире в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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