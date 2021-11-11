Париж не видит признаков того, что Москва имеет отношение к возникновению миграционного кризиса на польско-белорусской границе, она, напротив, может помочь его решить, заявил в четверг госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

«Что касается России, нет элементов, которые указывают на ее причастность к этой ситуации», - заявил Бон в интервью BFM-TV, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что в случае, если Россия не содействовала проблеме с мигрантами на белорусско-польской границе, то она как раз может помочь ее решить.

«Зависимость Беларуси от Москвы становится все больше и больше. У России есть очевидная возможность повлиять на Беларусь, чтобы помочь остановить этот поток мигрантов. И мы должны ее использовать», - подчеркнул Бон.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с беженцами на белорусской границе.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко «имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина» и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.