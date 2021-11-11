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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не считает уместным предложение одного из немецких социал-демократов в Бундестаге разместить временно в Украине мигрантов с Ближнего Востока, застрявших на границе между Польшей и Беларусью.

«У нас есть предложение социал-демократам Германии взять к себе домой по 2, по 3, по 5 мигрантов. Если мало места, то в Бундестаге у них там есть кабинеты. Пусть берут их к себе и пусть там находятся», - сказал секретарь СНБО во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

Он также выразил недоумение на счет того, почему Украина должна брать мигрантов к себе.

«С какого перепугу мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», - подытожил Данилов.

Ранее депутат от Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил направлять мигрантов с Ближнего Востока, которые застряли на польско-белорусской границе, в Украину для временного размещения до тех пор, пока будет продолжаться процедура предоставления им убежища.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель сможет показать беженцам, что «они не попадут в Евросоюз автоматически». При этом парламентарий раскритиковал действия польских пограничников, заявив, что страна якобы не соблюдает нормы международного права по защите беженцев.

 
ForUm

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