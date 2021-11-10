Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащей контрактной службы в Луганской области, 1997 г.р., уроженки г. Таврийск Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что младший сержант, командир отделения, находясь на военной службе, самостоятельно произвела выстрел из вверенного ей штатного оружия, нанеся себе телесные повреждения. От полученной травмы пострадавшая погибла на месте.

По факту гибели военнослужащей осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащей осуществляется следователями Щастинского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Луганской области.

Напомним, 6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области погибла участница операции Объединенных сил Татьяна Алхимова.