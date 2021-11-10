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Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу Александр Абраменко не считает РФ агрессором и назвал «неоднозначной» ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе.

Такое мнение он высказал в интервью Tribuna.

Так, комментируя ситуацию с бронзовой призеркой Олимпиады 2020 в Токио Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, Абраменко сказал: «Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире».

Отвечая на вопрос, неоднозначно ли для него, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины, спортсмен сказал:

«Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано».

При этом, по его мнению, «есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».

«Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать», – заявил спортсмен.

Он также рассказал, что не смотрит новости, а информацию берет из YouTube, но конкретные каналы назвать не смог. При этом войной на Донбассе Абраменко «сильно не интересуется».

«Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит... И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями», – заявил Абраменко.

Абраменко женат на российской фристайлистке Александе Орловой. Они живут в Киеве, о чем он также рассказал в интервью.

18 февраля 2018-го он получил золотую медаль и стал первым в Украине олимпийским чемпионом по фристайлу.

В феврале 2019-го Абраменко завоевал серебряную медаль на ЧМ по фристайлу и сноубордингу в штате Юта (США).
ForUm

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