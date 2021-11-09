Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков призвал президента Украины Владимира Зеленского наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Соответствующий законопроект №5253-1 инициирован народными депутатами Украины, чтобы возобновить представление финансовой отчетности политическими партиями. Однако при голосовании в зале Верховная Рада Украины внесла в законопроект изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.

«Реальное восстановление отчетности политических партий очень важный инструмент для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине в целом. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь помешает этим целям. Именно поэтому команда НАПК призывает президента наложить вето на этот закон для дальнейшей доработки Верховной Радой», — отметил председатель НАПК.

По его мнению, закон содержит отдельные нормы, которые продолжают создавать предпосылки для непрозрачной деятельности политических партий, поскольку он:

не восстанавливает отчет партий, который был приостановлен в начале 2020 года из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Это важно, поскольку все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года;

позволяет партиям отчитываться не обо всех своих финансовых обязательствах. Так, партии могут отчитываться исключительно об обязательствах, срок выполнения которых уже наступил и партия их не выполнила. То есть у неблагополучных партий появляется возможность объяснять свои «сомнительные» расходы «просроченными финансовыми обязательствами»;

позволяет не считать вкладами в пользу партии работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19 без определения периода действия этой нормы (бессрочно). Эта норма, несмотря на свою важную цель, позволит партиям игнорировать установленные законом лимиты на взносы и не отражать эти взносы и соответствующие расходы в отчете.

НАПК также подготовило и направило президенту предложения по полноценному возобновлению отчетности политическими партиями.

Как сообщал ForUm, 50 организаций просят Зеленского ветировать закон о финансировании партий.