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Обращение к президенту по поводу ветирования изменений в закон о финансировании партий подписали уже более 50 общественных организаций, сообщает Движение Честно.

Они призывают президента Украины Владимира Зеленского применить вето и вернуть на доработку ВР принятый Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий» (законопроект 5253-1).

Закон содержит положительные нововведения о возвращении отчетности партий, но отдельные его нормы создают предпосылки к непрозрачности партийных финансов и подкупу избирателей.

В первую очередь, закон не позволяет полноценно возобновить отчет партий, который был приостановлен весной 2020 года из-за пандемии COVID-19. Поэтому общество не осведомлено о финансировании партий и их доноров. А парламентские партии, получая значительный объем государственного финансирования, не информируют граждан о расходах бюджетных средств. В 2020-2021 годах парламентские партии получили почти 1,5 млрд грн средств налогоплательщиков, но как их потратили, остается загадкой.

Другое поддержанное депутатами положение позволяет партиям отчитываться не обо всех финансовых обязательствах, а лишь о тех, сроки выполнения которых наступили и партия их не выполнила. То есть политсилы смогут объяснять свои скрытые расходы подобными «финансовыми обязательствами», о которых не будет указываться в отчетности фактически неограниченное время, ведь гражданское законодательство позволяет даже не определять срок выполнения подобных обязательств и возврат, например, займов.

Еще одна норма позволяет не считать вкладами в пользу партий распространения третьими лицами от имени партии или под партийным брендом работ, товаров или услуг, которые необходимы для противодействия COVID-19 на все время карантина. Такое положение граничит с легализацией подкупа избирателей и позволяет партиям не показывать такие взносы и расходы в партийной отчетности, обходя установленные законом лимиты на осуществление взносов одним лицом в течение года.

«Прозрачность финансирования политических партий – одна из главных предпосылок ограничения влияния олигархов и частных интересов на политические партии. Поэтому призываем президента Зеленского применить право вето к принятому Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий» и вернуть его в ВР с предложениями:

полноценного возобновления отчетности политическими партиями;

исключение из закона изменений, относящихся к отчетности партиями о финансовых обязательствах;

исключение нормы, разрешающей неограниченные «ковидные» взносы в пользу партий (или ограничение срока ее действия периодом до вступления в силу настоящего закона).

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