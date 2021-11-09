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Министерство здравоохранения Украины обратится в Кабинет министров с предложением перевести Черкасскую область в «красную зону» эпидемической опасности, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

«В настоящее время 17 регионов находятся на «красном» уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в «красный» уровень эпидемической опасности», - сказал он на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

При этом Ляшко отметил, что в зоне риска также находятся Винницкая и Харьковская области.

Кроме того, министр сообщил, что в настоящее время для пациентов с ковидзаболеванием уже выделено 76,491 тыс. коек, из них занято 51,926 тыс.

На реанимационных койках находятся 3,649 тыс. тяжелобольных пациентов.

В настоящее время в «красной» зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой области остаются только Кировоградская и Тернопольская области.
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