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В Киеве обнаружили за минувшие сутки еще 1204 больных коронавирусом. 53 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 158 больных коронавирусом и 444 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 865 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 235 176 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 337, в Дарницком – 152 и в Соломенском районе – 118 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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