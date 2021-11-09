Советник главнокомандующего ВСУ, бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош считает, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше в урегулировании кризиса на границе с Беларусью.

«Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор. Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!» - написал он в Facebook.

Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Экс-лидер «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией», бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного 2 ноября.