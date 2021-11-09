также в разделеПолитика
Зеленский не сможет назначать директора НАБУ 3
Назначен первый состав Этического совета, необходимого для судебной реформы 44
Обвиняемый в домогательствах Талашко уволился из университета 222
В ОП ответили на упреки в причастности к закрытию Kyiv Post 22
Порошенко продал свои каналы новому медиахолдингу 51
Зеленский и Дуда обсудили противодействие «Северному потоку-2» 20
50 организаций просят Зеленского ветировать закон о финансировании партий 10
В ОП засекретили результаты люстрационной проверки Демченко 26
Суд продлил арест Семенченко еще на два месяца 16
РФ отказалась от встречи глав МИД «нормандской четверки» 11 ноября 35
На комитете Рады заслушают разведку о ситуации на границе с РФ 11
ГБР передало в суд еще одно дело по Тупицкому 23
Офис президента пытается зачистить инфополе от канала UkrLive и других оппозиционных СМИ 42
Деолигархизация: Нацсовет по ТВ утвердит порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ 17
Разумков показал список нардепов, которые войдут в его объединение 64
Корниенко уходит с поста главы партии «Слуга народа» 19
RT показал антиукраинский фильм с с участием Ющенко, Шария и Кузьмина 485
«Обед» Саакашвили: Политик заявил об отказе от приема добавок 37

Советник главнокомандующего ВСУ, бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош считает, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше в урегулировании кризиса на границе с Беларусью.

«Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор. Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!» - написал он в Facebook.

Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Экс-лидер «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией», бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного 2 ноября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2979 грн.
28
Теги