В Киеве обнаружили за минувшие сутки 606 больных коронавирусом. 47 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«606 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 47 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6551 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 269 824», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 118 больных коронавирусом и 322 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 174 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 4 311 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 159, в Днепровском – 104 и в Дарницком районе – 90 случаев», – отметил Кличко.