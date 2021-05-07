Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, из-за небрежного отношения к военной службы которых погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Напомним, в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта – полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта – города Сватово Луганской области.
Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.
Так, попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена, чем сорвано меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Следователями ГБР принимаются исчерпывающие меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наступлению негативных последствий связанных с потерями военного имущества при взрывах на полевом складе в городе Сватово.
Досудебное расследование продолжается.
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