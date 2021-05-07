также в разделеОбщество
За выпавшего из окна ребенка уволили директора и воспитательниц детсада 7
«Я переехал пограничника ...»: Суд заслушал доказательства по делу убийства офицера ГПСУ 9
Пуля Евгений Валерьевич доехал на велосипеде из Полтавы до Запорожья, не держась за руль – рекорд Украины 18
Причастный к ограблению в Киеве патруль задержали и уволят из полиции 15
Почти половина украинцев считают, что ко Второй мировой привел заговор Сталина и Гитлера 12
Подсанкционный «контрабандист» подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО 13
Пуля Евгений Валерьевич доехал на велосипеде из Полтавы до Запорожья, не держась за руль – рекорд Украины 78
Укравтодор объявил тендер на строительство моста на границе с Молдовой 10
Россия после 7 лет в колонии отпустила «крымского диверсанта» Чирния 18
На Киевщине на взятке задержали главу ОТГ и депутата райсовета 11
Украинские военные примут участие в масштабных учениях НАТО 14
Систему видеомониторинга действий полицейских запустят еще пяти областях 10
Экс-советник Путина рассказал, когда РФ может вторгнуться в Украину 26
Последняя область Украины выходит из красного уровня карантина 19
Минздрав надеется получить в этом году 15 млн доз вакцины NovaVax 29
В регионах устроят проверки на выполнение вакцинации 10
СБУ задержала банду рэкетиров, в которую входили бывшие члены добробатов 21
В Минздраве пояснили, как сделать прививку от COVID-19 без семейного врача 15

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, из-за небрежного отношения к военной службы которых погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Напомним, в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта – полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта – города Сватово Луганской области.

Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.

Так, попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена, чем сорвано меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Следователями ГБР принимаются исчерпывающие меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наступлению негативных последствий связанных с потерями военного имущества при взрывах на полевом складе в городе Сватово.

Досудебное расследование продолжается.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
17
Теги