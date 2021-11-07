Коста-Рика стала первой страной в мире, которая сделала обязательную вакцинацию несовершеннолетних против COVID-19. Там уже 73% человек в возрасте от 12 до 19 лет сделали хотя бы одну прививку.

Как пишет ПАРЛАМЕНТ.UA, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Коста-Рики.

Правительство Коста-Рики приняло решение отнести COVID-прививку к официальной программе базовой вакцинации. Сейчас туда входят прививки против полиомиелита и ветрянки.

С 25 октября подростки от 12 лет могут вакцинироваться против коронавируса. За своевременную прививку детей отвечают родители, но уже с 15-летнего возраста несовершеннолетние могут вакцинироваться и без их сопровождения.

Правительство планирует внести и детей от 5 до 11 лет в обязательную программу прививок. При этом страна уже подписала соглашение с Pfizer о поставке необходимого количества доз для прививки всех детей этой возрастной группы.

Как сообщает Bloomberg, около 74% костариканцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19. А 55% уже завершили вакцинацию.

Напомним, что в Украине рекомендовали прививать против COVID-19 детей 12-17 лет, которые не принадлежат к группе риска тяжелого течения COVID-19, но только при наличии у них всех обязательных рутинных прививок.