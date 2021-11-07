В Мексике в результате масштабного ДТП погибли минимум 19 человек. Еще трое человек пострадали в результате инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Diario de Coahuila.

ДТП произошло на трассе Мехико-Пуэбла вблизи пункта взимания платы за проезд по дороге в муниципалитете Чалко.

По предварительным данным, из-за неисправных тормозов водитель грузовика, перевозившего клей, не справился с управлением и въехал в по меньшей мере девять находившихся в очереди транспортных средств.

В результате несколько автомобилей загорелись.