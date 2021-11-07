Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины обратился в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с просьбой отложить отстранение невакцинированных от СОVID-19 работников учебных заведений с 8 ноября на 8 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д.", - сообщается в обращении на сайте профсоюза.

В профсоюзе отметили, что образовалась сложная ситуация в связи с работниками учебных заведений, которые отказываются или уклоняются от проведения обязательных профилактических прививок против СОVID-19. Хотя количество педагогов, принимающих решение вакцинироваться, увеличивается ежедневно.

При этом, ссылаясь на нормы статьи 32 Кодекса законов о труде Украины об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее двух месяцев, профсоюз призывает перенести сроки реализации приказа Минздрава и постановление Кабмина касаемо отстранений не ранее 8 декабря.

Ранее сообщалось, приказом Министерства здравоохранения Украины № 2153 был утвержден перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, с включением в него всех работников всех учебных и научных учреждений. Согласно пункту 4 приказа, он вступает в силу через один месяц со дня его официального опубликования.