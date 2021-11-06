В конце ноября проводятся распродажи Черной пятницы и незадолго до этого, ПриватБанк в ночь с 6 на 7 ноября обновит программное обеспечение процессингового центра. В связи с этим будет приостановлена работа Приват24 и банкоматов.

Как пишет Апостроф, об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", - пояснили свой шаг в банке.

Отмечается, что в период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01:00 до 04:30 банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

"По данным банка, ежегодно объемы операций клиентов с картами ПриватБанка растут на 20%. На сегодняшний день процессинговый центр банка обрабатывает более 70 тысяч карточных платежей ежеминутно", - рассказали в ПриватБанке.