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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и министр обороны Алексей Резников введены в персональный состав Совета нацбезопасности и обороны. Президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал соответствующий указ №569, пишут Факты.

Они заменили в СНБО Алексея Любченко, Андрея Тарана и Олега Урусского, за увольнение которых из министерских постов на днях голосовала Верховная Рада.

Еще одним указом – №568 – глава государства уволил Алексея Резникова от исполнения обязанностей первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Временно его обязанности возложены на Андрея Костина – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Ранее Алексей Резников говорил, что, вероятно, уже не будет участвовать в работе Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Однако, по его словам, принципиальное решение о формировании обновленного состава делегации принимает президент.

Напомним, 4 ноября, по представлению президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Представляя кандидатуру Резникова на должность главы Минобороны в сессионном зале парламента, Зеленский заявил, что новый министр, как и его предшественник, будет работать на укрепление обороноспособности Украины.
ForUm

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