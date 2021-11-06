Недавно назначенная вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук не давала высказаться бывшему президенту Украины Петру Порошенко во время политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет Главком.

Когда пятый президент советовал представителям действующей власти, что им следует делать в текущей ситуации с угрозой российского вторжения, Верещук начала перебивать его заявлениями, что не нуждается в советах.

В ответ на критическое замечание Порошенко относительно ее поведения, член правительства не остановилась, а продолжила перебивать политика и вставлять в его выступление комментарии.

Во время пребывания Порошенко возле центрального микрофона Верещук, несмотря на то, что ей не давали слова, успела вспомнить Порошенко Минские соглашения, торговлю углем с оккупированной территорией при его президентстве. Несколько раз ее был вынужден останавливать телеведущий.

Поведение Ирины Верещук не оставили без внимания в социальных сетях. В частности, политический эксперт Андрей Смолий на своей Facebook-странице отметил, что «более отвратительного, чем поведение зеленой Верещук, не найти».

«И это вице-премьер-министр. Это уже даже не базарный уровень. Это отсутствие элементарной квалификации, профессионализма и нравственных качеств. Простая отработка бабла и темников», – написал Смолий.

В комментариях к посту пользователи соцсетей отметили, что в эфирах не стоит визжать, перебивать и переходить на уличный уровень общения.

«Неужели никто не может заткнуть рот этой хабалке из Равы-Русской? Как она себя ведет? Почему визжит и перебивает людей? Невозможно выдержать!», – возмутилась в своем сообщении на Facebook журналистка Елена Яхно.