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Если депутаты-списочники выходят из «Слуги народа», то пусть оставляют мандат и идут на выборы.

Как пишет Дiло, об этом заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец рассказал в интервью изданию Liga.net.

«Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою (с Разумковым, – ред.) группу. Это очень низко и манипулятивно. Если депутаты-списочники выходят из «Слуги народа», пусть оставляют мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат». Так будет честнее», – заявил заместитель председателя фракции «Слуга народа».

Мотовиловец добавил, что к депутатам, избранным по списку партии, можно применить императивный мандат, если они захотят выйти из состава фракции.

По его мнению, существуют юридические основания для лишения Разумкова депутатского мандата. В том числе он заявил, что достаточным основанием будет, если Разумков не будет голосовать в унисон с фракцией.

Кроме того, Мотовиловец скептически оценил политические рейтинги Разумкова и его возможной политсилы в будущем. Одной из причин нынешних позиций своего бывшего коллеги в соцопросах он назвал то, что из-за отставки Разумков «был у всех на слуху».
ForUm

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