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Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin против коронавируса. Препарат фармацевтической компании Bharat Biotech разрешен для вакцинации лиц старше 18 лет. Как пишет Главком, об этом сообщается в Twitter организации.

Техническая консультативная группа ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Covaxin отвечает стандартам защиты от коронавируса. А ее преимущества намного перевешивают риски.

Согласно рекомендациям Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), вакцину Covaxin следует применять в двух дозах с интервалом в четыре недели для всех возрастов от 18 лет.

При этом на сегодняшний день недостаточно данных по безопасности вакцины для беременных женщин. Исследования еще продолжаются.

Отметим, что вакцина Covaxin разработана на основе инактивированного вируса. Она действует по классической схеме, доставляя в организм фрагменты убитого коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же образом, ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm. Эффективность нового препарата составляет более 90%.

По данным третьей фазы испытаний, Covaxin эффективен на 93,4% против тяжелого симптоматического Covid-19. Кроме того, данные показали, что вакцина обеспечивает 65,2% защиты от штамма «Дельта».
ForUm

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