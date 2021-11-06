Совсем скоро украинцы смогут оценить все преимущества смены места регистрации онлайн и забыть о очередях, справках и общении с чиновниками. Мужчинам также не придется ходить в военкоматы для этого. "За" проголосовало 238 депутатов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Смена места регистрации – одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг. Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а больше миллиона человек живут без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы сейчас живете, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов.

“Этот законопроект меняет философию регистрации места жительства. Он будет декларативным — человек прямо в приложении или на портале Действие сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Никаких бумажек или походов в ЦНАП. Для того чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры, а не ксерокопии. В 21 веке люди могут свободно перемещаться по стране и не должны зависеть от штампов в паспорте”, — отметил Михаил Федоров.

Такой сложный процесс связан с отсутствием взаимодействия между реестрами общин. Поэтому получение финального результата значительно растягивалось по времени. Благодаря законопроекту, территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате. Специально разработанный модуль на базе ДМС создаст единую информационную систему, где можно будет быстро проверить необходимые данные.

Вместо штампа в паспорте или справки к ID-карте — свободные карманы и отсутствие страха потерять важный документ. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и груды справок, которые и так есть у государства, — одно заявление, которое будет рассмотрено и обработано за 24 часа. Вместо того, чтобы идти в ЦНАП с документами или собственником жилья для регистрации места жительства, только подтвердить согласие онлайн. Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где вы проживаете.

Также регистрация теперь не будет влиять на получение услуг — оформлять пенсию, документы или медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Сейчас смена места регистрации онлайн работает в 7 городах в экспериментальном формате. Принятие законопроекта масштабирует услугу по всей Украине. Воспользоваться услугой будет очень просто. На портале Действие выберите пункт "Регистрация местожительства" и заполните заявление. Владелец жилья, где вы проживаете, сможет подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, внесенном в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически.

Проект реализуется Программой EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии, а также при поддержке проекта «Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине» (Проект поддержки Действие), внедряемая ПРООН при поддержке Швеции и Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта «EU4DigitalUA: Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность». При сотрудничестве Министерства цифровой трансформации Украины с Министерством внутренних дел Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерством обороны Украины и Министерством юстиции Украины.