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Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законопроектом предлагается урегулировать отношения в сфере публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства физических лиц в Украине, регистрации физических лиц и обращение данных в электронных реестрах, базах данных, порядок их представления, обработки, хранения и передачи.

Законопроектом предусматривается, что действие настоящего закона распространяется на граждан Украины, а также на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории страны, в соответствии с их прав и свобод, предусмотренных Конституцией Украины, законами или международными договорами Украины.

Законопроектом, в частности, предусмотрено введение декларирования и регистрации места проживания в электронной форме, функционирование реестров территориальных общин исключительно в электронной форме, возможность обмена информацией между территориальными общинами и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

Проектом для обеспечения работы указанных реестров органы местного самоуправления имеют право создавать или использовать уже созданные собственные информационно-телекоммуникационные системы или безвозмездно использовать средства ведомственной информационной системы ГМС.

Проектом закона предлагается отменить бумажный документооборот; исключить возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацию о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания соответствовать действительности на момент ее запроса.

Проектом также предусматривается внесение изменений в ряд законов.
ForUm

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