Жовтневый районный суд Харькова признал виновным 36-летнего харьковчанина по фактам хранения и ношения взрывного устройства без предусмотренного разрешения, покушения на умышленное убийство и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем взрыва, и назначен наказание 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что в апреле 2019 года харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил посягательство на жизнь водителя «Тойоты Короллы». На основании возникшего конфликта мужчина бросил ручную осколочную гранату в салон автомобиля.

В результате взрыва водитель получил телесные повреждения, а именно: частичную ампутацию нижней трети правой и левой голени, рваные раны правой руки, закрытую травму грудной клетки с множественными ранениями грудной клетки, ушибом сердца и легких.

В результате повреждений автомобиль пострадавшего полностью уничтожен.

Досудебное расследование проводили следователи следственного отдела полиции Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области (в настоящее время – отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области).