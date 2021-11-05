также в разделеОбщество
Один из командиров ВСУ с гражданством РФ тайно собирал военные данные 10
Нацсовет просит суд аннулировать лицензию телеканал «Наш» 10
ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу 18
Трех волков пытались вывезти в Непал под видом собак 20
Бывший глава РГА «случайно» отдал в частные руки ценную землю под Киевом 11
В Украине впервые забрали авто у водителя за неуплаченные штрафы 72
Скандал с «черным списком»: СБУ извинились перед украинским актером 23
Укрзализныця обещает повышение зарплаты сотрудникам 9
На Луганщине судья «принимала решения», отсутствуя на рабочем месте 27
Худшие показатели вакцинации – на Волыни и Закарпатье 22
Галкин оказался в «черном списке» Минкульта 15
Кабмин выделил дополнительные средства на усиление медсистемы в областях 11
СБУ установила хакеров группировки Armagedon, прицельно работавших по Украине 24
Кабмин уволил главу Госэкоинспекции 8
Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение «Олимпиады гениев» 26
Креминь хочет переименовать населенные пункты с «русскоязычным характером» 40
На саммите по климату более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина 19
3 ноября. Картина дня 19

Судья Печерского райсуда Киева сменила меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест ветерану АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа пришел в здание правительства с гранатой.

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Тарас Безпалый.

«Сегодня судья Печерского райсуда Киева Бортницкая В. сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», - написал он.

Следующее судебное заседание по делу состоится 28 декабря.

Напомним, около 10:00 4 августа в здание КМУ зашел мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.

6 августа суд арестовал Прохнича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги