Судья Печерского райсуда Киева сменила меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест ветерану АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа пришел в здание правительства с гранатой.
Об этом сообщил адвокат обвиняемого Тарас Безпалый.
«Сегодня судья Печерского райсуда Киева Бортницкая В. сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», - написал он.
Следующее судебное заседание по делу состоится 28 декабря.
Напомним, около 10:00 4 августа в здание КМУ зашел мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.
Около 11:30 мужчина был задержан.
Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.
6 августа суд арестовал Прохнича.
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