Судья Печерского райсуда Киева сменила меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест ветерану АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа пришел в здание правительства с гранатой.

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Тарас Безпалый.

«Сегодня судья Печерского райсуда Киева Бортницкая В. сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», - написал он.

Следующее судебное заседание по делу состоится 28 декабря.

Напомним, около 10:00 4 августа в здание КМУ зашел мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.

6 августа суд арестовал Прохнича.