Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО Владимиру Прохничу, который пришел 4 августа в здание правительства с гранатой.

Об этом объявил судья Роман Новак, сообщает Укринформ.

«Следственный судья постановил: ходатайство - удовлетворить. Применить в отношении Прохнича Владимира Васильевича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока досудебного расследования, но не дольше, чем до 27 сентября 2021 года включительно», - сказал Новак.

Напомним, около 10:00 4 августа в здание КМУ зашел мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.