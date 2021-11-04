Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал трех человек в парламенте, отказывающихся вакцинироваться. Они все трое из монобольшинства – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук, передает Украинская правда.

«У нас есть информация по людям, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы, – ред.). Многие сказали – я не хочу распространять эту информацию. Ну они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику. Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой, я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да», - сказал политик.

Арахамия добавил, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.

Как сообщал ForUm, 3 ноября в центре Киева проходила акция протеста против вакцинации от COVID-19, участники которой утром перекрывали движение автотранспорта, в том числе на улице Грушевского.