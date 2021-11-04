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Народные депутаты назначили Вячеслава Штучного руководителем аппарата Верховной Рады.

«За» проголосовали 315 нардепов.

Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 по июль 2020 года.

Аппарат ВР уже год работает без постоянного руководителя.

По данным Украинской правды, бывшему руководителю аппарата ВРУ Вячеславу Штучному платили с Банковой, чтобы тот следил за действиями спикера Дмитрия Разумкова. Вскоре его уволили.  
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