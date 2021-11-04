также в разделеОбщество
Трех волков пытались вывезти в Непал под видом собак 5
Бывший глава РГА «случайно» отдал в частные руки ценную землю под Киевом 7
В Украине впервые забрали авто у водителя за неуплаченные штрафы 34
Скандал с «черным списком»: СБУ извинились перед украинским актером 12
Укрзализныця обещает повышение зарплаты сотрудникам 9
Худшие показатели вакцинации – на Волыни и Закарпатье 8
Галкин оказался в «черном списке» Минкульта 14
Кабмин выделил дополнительные средства на усиление медсистемы в областях 10
СБУ установила хакеров группировки Armagedon, прицельно работавших по Украине 20
Кабмин уволил главу Госэкоинспекции 8
Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение «Олимпиады гениев» 26
Креминь хочет переименовать населенные пункты с «русскоязычным характером» 36
На саммите по климату более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина 17
3 ноября. Картина дня 19
В Днипре 3-летний мальчик сам пришел в супермаркет за игрушкой 45
Украине обещают температурные качели 23
Возле станции Вернадского у пингвинов появилось первое яйцо, детенышей ждут в начале декабря 21
Прятала взрывчатку в муке: Пособнице террористов сообщили о подозрении 20

Работники Территориального управления Краматорского ДБР разоблачили судью и работников Лисичанского городского суда на махинациях с судебными решениями. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, в отсутствие на рабочем месте одного судьи от ее имени принимались судебные решения. Эти «определения» затем официально вносились в автоматизированную систему документооборота.

К тому же, судье, которая находилась за пределами города, начислялась и выплачивалась заработная плата.

3 ноября 2021 года работники Теруправления ГБР Краматорска провели обыски в Лисичанском городском суде Луганской области для получения дополнительной доказательной базы.

В ходе обысков изъяты судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерная техника, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

Уголовное производство начато по статьям:

ч. 2 ст. 376-1 УК Украины (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги