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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему председателю Бородянской районной государственной администрации Киевской области, из-за халатности которого ценные государственные земли «Тетеровского лесхоза» площадью 2 га перешли в частную собственность.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, чиновник допустил незаконный отвод в собственность гражданина земельного участка, который находился в пользовании госпредприятия «Тетеровский лесхоз», на территории Бородянского района Киевской области.

Занимая должность главы райгосадминистрации, он не обеспечил проверку наличия законных оснований для отвода государственной земли в частную собственность.

Экс-чиновник подозревается в служебной халатности (ч 1. ст. 367 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и установлении других фактов и обстоятельств совершения уголовного правонарушения.
ForUm

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