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3 ноября 2021 года в Вашингтоне Малая академия наук Украины подписала контракт о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine), сообщила пресс-служба Минобразования и науки.

«Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира. Я уверен, что наши креативные школьники смогут показать достойные результаты», – подчеркнул министр Сергей Шкарлет.

Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

В этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз на проведение Олимпиады Гениев в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов запланирован в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса.

Торжественная церемония подписания контракта прошла в Посольстве Украины в США.

«Малая академия присоединилась к конкурсу Genius Olympiad 2017 года. За это время наши воспитанники получили 2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов. В прошлом году мы предоставили больше всего проектов на прохождение международной квалификации. И очень приятно, что наша страна в следующем году первой из стран-участниц проведет национальную Олимпиаду гениев», – отметил инициатор сотрудничества, президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий.
ForUm

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