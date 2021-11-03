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Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.
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