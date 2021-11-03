Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время