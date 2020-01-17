также в разделеПроисшествия
Пристайко: Украинские эксперты получат доступ к «черным ящикам» PS752 11
Боевики 12 раз обстреляли украинские полиции, погиб военный 12
Украинские эксперты первыми обнаружили, что PS752 сбила ракета 51
Глава МИД Ирана заявил о готовности передать тела погибших украинцев 22
В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в авиакатастрофе украинцев 13
Главы МИД пяти стран призвали Иран наказать виновных в сбитии PS752 23
В Одесской области полицейские отбили почку задержанному 38
Названо имя погибшего на Донбассе 24-летнего военного 61
В Николаеве две группы мужчин устроили разборки со стрельбой 15
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, погиб военный 13
Кабмин выделил семьям жертв катастрофы самолета МАУ по 200 тысяч 26
В Польше в ДТП погибли двое украинцев 20
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в самолет МАУ 715
На Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб военный 24
Украина просит Иран передать ей «черные ящики» самолета МАУ 34
За год на КПВВ на Донбассе умерли 27 человек 53
Сутки в ООС: 10 обстрелов, ранены 2 военных 8
Ельченко: РФ могла нарушить санкции, продав Ирану ракеты, которыми сбили PS752 125

Сегодня, 17 января, около 7:40, в Ривненском районе в результате столкновения семи пострадали два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств.

Предварительно травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги