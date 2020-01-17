Сегодня, 17 января, около 7:40, в Ривненском районе в результате столкновения семи пострадали два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.
По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств.
Предварительно травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.
Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое.
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