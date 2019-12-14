До вечера 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в ряде регионов Украины ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, плохая видимость ожидается в центральных и южных областях, в связи с чем в регионах установлено І уровень опасности.

В частности, туманов ждут в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В воскресенье, 15 декабря, в большинстве регионов ожидаются дожди, температура днем будет колебаться от + 5 … + 8 на западе до +12 в южных областях. Ночью на западе, в центре и на востоке Украины до +4, на юге до +7 градусов.

Начало недели будет сухим и относительно теплым. В понедельник, 16 декабря, осадков не ожидается, на западе температура днем повысится до +13, в центральных областях + 6 … 9, на востоке до +8, на юге до +11. Ночью на западе температура снизится до 0 … 4, в центральных регионах до +2, на востоке до +3 градусов, на юге +1 … +3.