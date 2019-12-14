также в разделеОбщество
Российские войска провели воздушный «бой» за Крым 15
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности 24
В Украину не пустили российскую журналистку НТВ 21
Минветеранов готово оказать правовую помощь фигурантам дела Шеремета 15
Спасатели сообщили о завершении работ после пожара в Одессе 13
Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 8 тонн помощи 22
Дело Шеремета: суд арестовал Антоненко 54
13 декабря. Картина дня 29
В СБУ объяснили, как российские пропагандисты попали в Украину 76
Контрабандисты пытались отправить в РФ детали к самолетам 26
Подозреваемая по делу об убийстве Шеремета говорит, что даже не знала, кто это 44
Суд отказал в отводе судьи Вовка по делу Кузьменко 31
Тяжба вокруг одесского глубоководного выпуска: дело «пошло на новый виток» 40
Скандального полковника Ноздрачева отстранили от исполнения обязанностей 27
ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю «Банка Михайловский» 16
Дело об убийстве Шеремета: судье Вовку снова заявили отвод 28
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета заявил отвод судье Вовку 23
В Управлении ГосЧС Одесской области повели обыски 16

До вечера 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в ряде регионов Украины ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, плохая видимость ожидается в центральных и южных областях, в связи с чем в регионах установлено І уровень опасности.

В частности, туманов ждут в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В воскресенье, 15 декабря, в большинстве регионов ожидаются дожди, температура днем будет колебаться от + 5 … + 8 на западе до +12 в южных областях. Ночью на западе, в центре и на востоке Украины до +4, на юге до +7 градусов.

Начало недели будет сухим и относительно теплым. В понедельник, 16 декабря, осадков не ожидается, на западе температура днем повысится до +13, в центральных областях + 6 … 9, на востоке до +8, на юге до +11. Ночью на западе температура снизится до 0 … 4, в центральных регионах до +2, на востоке до +3 градусов, на юге +1 … +3.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги