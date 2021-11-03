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Радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, запретило использование в стране иностранной валюты, что может еще больше навредить находящейся на грани коллапса экономике, сообщает BBC.

«Исламский Эмират поручает всем гражданам, владельцам магазинов, торговцам, бизнесменам и общественности отныне проводить все транзакции в афгане (денежная единица Афганистана – ред.) и неукоснительно воздерживаться от использования иностранной валюты», — говорится в заявлении официального представителя «Талибана» Залиба Муджахида.

По его словам, нарушителям грозит уголовная ответственность.

Издание отмечает, что экономика Афганистана страдает из-за прекращения международной финансовой поддержки после того, как «Талибан» взял под контроль власть в Афганистане.

До сих пор в стране для расчетов широко использовались доллары США, а в регионах на границе с Пакистаном – пакистанские рупии.

Ранее Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам, включая около 440 миллионов долларов новых валютных резервов.

В 2020 году 43% ВВП в Афганистане составляли деньги, полученные в виде финансовой помощи.

15 августа талибы начали без боя заходить в Кабул. Вскоре Талибан заявил, что контролирует всю территорию страны, а 19 августа провозгласил создание Исламского Эмирата Афганистан.
ForUm

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