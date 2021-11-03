В Эстонии Харьюский уездный суд признал 35-летнего гражданина Украины виновным в убийстве своего соотечественника в Палдиски и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на портал ERR.
Поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то срок наказания был уменьшен на треть. Теперь он будет составлять почти 7 лет тюремного заключения.
После отбывания наказания украинца депортируют из Эстонии с 10-летним запретом на въезд.
Мужчина во время ссоры ударил ножом своего ровесника, также гражданина Украины, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм.
«Третий мужчина, находившийся в квартире, позвонил по телефону на телефон службы экстренной помощи, и сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали нападающего по подозрению в совершении преступления», - отметили в прокуратуре.
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