также в разделеОбщество
В налоговой службе Украины проводятся следственные действия 9
В Украине разрешили экстренную регистрацию лекарств против COVID-19 8
​​Сергея Тигипко уличили в работе с необанком Sportbank 30
Мобильный госпиталь для COVID-пациентов на Херсонщине заполнен на 50% 7
Закрыто дело против ветерана АТО, который смертельно ранил напавшего на его дом 13
Генсек Совета Европы посетит Украину 10
В Украине заработали еще 18 комплексов автофиксации нарушений ПДД 9
Мужчина ехал в РФ с приклеенной на спине иконой 14
Денисова пожаловалась на «Миротворец» из-за публикации данных девочки из «ЛНР» 15
У «скоростных» нарушителей будут отбирать авто 42
2 ноября. Картина дня 24
В центре вакцинации на киевском вокзале заработал пункт команды поддержки «Дии» 9
В «Дии» появился детский СOVID-сертификат 11
Украину накроют туманы 11
Суд возьмется за жалобу на обязательную вакцинацию 20
Пытки в «Изоляции»: Еще одному сотруднику «министерства ДНР» сообщили о подозрении 12
Получить COVID-сертификат в «Дии» теперь можно без фотоподтверждения 66
Беглого руководителя судебной администрации Херсонщины задержали в Киеве 12

В Эстонии Харьюский уездный суд признал 35-летнего гражданина Украины виновным в убийстве своего соотечественника в Палдиски и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на портал ERR.

Поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то срок наказания был уменьшен на треть. Теперь он будет составлять почти 7 лет тюремного заключения.

После отбывания наказания украинца депортируют из Эстонии с 10-летним запретом на въезд.

Мужчина во время ссоры ударил ножом своего ровесника, также гражданина Украины, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм.

«Третий мужчина, находившийся в квартире, позвонил по телефону на телефон службы экстренной помощи, и сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали нападающего по подозрению в совершении преступления», - отметили в прокуратуре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3862 грн.
8
Теги