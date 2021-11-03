Верховная Рада приняла постановление №6154, которым устанавливается, что на период действия карантина с COVID-19, допуск в помещение административных зданий парламента народных депутатов Украины, работников Аппарата, помощников-консультантов народных депутатов, работников государственных предприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность Верховной Рады Украины , а также посетителей и представителей средств массовой информации разрешается только при наличии одного из следующих документов:

- документ о подтверждении получения вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин (для совершеннолетних лиц);

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), проведенного не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 48 часов до предъявления документа (для лиц старше 7 лет);

- справки об излечении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа (для лиц от 7 лет и старше).

Аппарат Верховной Рады Украины должен обеспечить для реализации мер, предусмотренных настоящим постановлением, в частности:

- оборудование постов охраны, через которые осуществляется допуск лиц в административные здания Верховной Рады, соответствующими техническими средствами;

- обустройство в административных зданиях Рады пунктов вакцинации против COVID-19 для прививки желающих в недели, отведенные для пленарных заседаний Рады.

Настоящее постановление вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме пункта первого, который вступает в силу после выполнения Аппаратом Верховной Рады Украины требований пункта 2 настоящего Постановления, но не позднее 15 ноября 2021 года.