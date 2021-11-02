Детям старше 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в приложении «Дия». Для этого родителю нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка, сообщили в Минцифры.
Как это сделать
- Авторизируйтесь в «Дии»;
- Добавьте в «Дии» свидетельство о рождении ребенка
- В меню «Услуги» выберите «COVID-сертификаты»
- Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с вашими.
С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в «Дии» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Как это сделать – смотрите в видеоинструкции
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