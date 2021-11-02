Детям старше 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в приложении «Дия». Для этого родителю нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка, сообщили в Минцифры.

Как это сделать

Авторизируйтесь в «Дии»; Добавьте в «Дии» свидетельство о рождении ребенка В меню «Услуги» выберите «COVID-сертификаты» Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с вашими.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в «Дии» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Как это сделать – смотрите в видеоинструкции