Фракция «Слуга народа» поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной Рады.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
«Слуга народа» как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады», - написала она.
Палийчук напомнила, что Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 по июль 2020 года.
Аппарат ВР уже год работает без постоянного руководителя.
По данным Украинской правды, бывшему руководителю аппарата ВРУ Вячеславу Штучному платили с Банковой, чтобы тот следил за действиями спикера Дмитрия Разумкова. Вскоре его уволили.
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