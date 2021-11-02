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Фракция «Слуга народа» проголосовала за назначение первым заместителем своего председателя Андрея Мотовиловца вместо Александра Корниенко, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

«Андрей Мотовиловец избран первым заместителем председателя фракции "Слуга народа», - написала она в Telegram.

Такое решение фракция приняла на своем заседании в Киеве 1 ноября.

Как сообщал ForUm, 19 октября Верховная Рада избрала Корниенко первым заместителем председателя парламента.
ForUm

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