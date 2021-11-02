Фракция «Слуга народа» проголосовала за назначение первым заместителем своего председателя Андрея Мотовиловца вместо Александра Корниенко, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
«Андрей Мотовиловец избран первым заместителем председателя фракции "Слуга народа», - написала она в Telegram.
Такое решение фракция приняла на своем заседании в Киеве 1 ноября.
Как сообщал ForUm, 19 октября Верховная Рада избрала Корниенко первым заместителем председателя парламента.
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