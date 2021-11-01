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Со 2 ноября 2021 года АО «Укрзализныця» в сотрудничестве с Венгерской государственной железной дорогой (MAV) возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Продажа билетов открыта. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.

Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, действующее медицинское страхование на территории Европы, финансовое обеспечение).

В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, у которых есть сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

При отсутствии сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда. Обращаем внимание, что принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест, отрицательный тест на антиген не принимается.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Венгрии пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Венгрии, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.
ForUm

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