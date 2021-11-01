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За последние 4 дня в приложении «Дия» сгенерирован миллион COVID-сертификатов, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Очередной рубеж преодолели очень быстро — за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти», - написал он.

Всего, подчеркнул министр, приложением «Дия» пользуются 9 миллионов украинцев.

«С одной стороны, хотелось бы более радостного повода для покорения нового рубежа. С другой, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. И это радует. Чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений.
ForUm

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