Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №388 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 2 ноября 2021 года, сообщается на сайте парламента.

Внеочередное пленарное заседание запланировано на 16:00 2 ноября 2021 года.

Нардепы планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (регистр. № 6197);

2) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№5230);

3) проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (регистр. № 5630);

4) о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины о подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (регистр. № 5067);

5) о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (регистр. № 5719);

6) о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (регистр. № 6121);

7) проект постановления Верховной Рады Украины о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (регистр. № 6154);

8) о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (регистр. № 6084);

9) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (регистр. № 5873);

10) о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрению электронного удостоверения ветерана (регистр. № 5694);

11) о внесении изменений в Закон Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (регистр. № 4542);

12) о внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий (регистр. №5253-1);

13) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (регистр. №2553).

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.