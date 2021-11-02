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Правительство упростило получение COVID-сертификатов в «Дии». Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и Дия.Подпись, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского согласия, сообщила пресс-служба Минцифры.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, поэтому его нужно обновить.

Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении «Дия» — достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для получения сертификата в приложении «Дия» у вас должна быть ID-карта или биометрический загранпаспорт. В противном случае вы можете сделать это на портале.

Как сгенерировать сертификат в приложении?

Авторизируйтесь в приложении

Нажмите «Услуги» и выберите «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат»

Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дию.

Как создать сертификат на портале?

Авторизируйтесь на портале.

В меню «Услуги» нажмите пункт «Здоровье», а затем – «COVID19-сертификат о вакцинации».

Дайте согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дию.
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