также в разделеСтолица
В Киеве горела квартира, есть погибший 11
В аэропорту «Борисполь» у пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты 42
На НСК «Олимпийский» в Киеве откроют пункт вакцинации 9
В Киеве – 1616 новых больных COVID-19, умерли 46 человек 8
Госкомиссия установила в Киеве «красную» зону 46
Школа на дистанционке, транспорт – с сертификатом: Киев вводит строгие ограничения 533
Кличко просит Кабмин ввести «красную зону» в Киеве 15
Киев – на пороге «красной зоны», комиссия соберется завтра 22
Мошенники пытались продать участок земли в Киеве за $1 млн 12
В Киеве – 1451 новый случай COVID-19 за сутки. 39 человек умерли 13
Кличко показал видео из реанимации киевской COVID-больницы 34
В Киеве задержали парней, поджигавших авто «по заказу» 61
НБУ отсудил гостиницу «Салют» в Киеве 26
В Киеве за сутки – 1416 новых больных COVID-19. 54 человека умерли 14
Киеву придется выкупить цех «Большевика» у победителя аукциона 25
В Киеве обнаружили за сутки 1135 больных COVID-19. 37 человек умерли 16
В Киеве закончился безморозный период 29
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 546 больных COVID-19 15

В Киеве с понедельника, 1 ноября, вводят единый скоростной режим Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 80 км в час. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Знаки демонтируют на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, Столичном шоссе, проспекте Бажана, улице Саперно-Слободской, улица Набережно-Рыбальской от Гаванского моста к улице Электриков, проспекте Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6701 грн.
8
Теги