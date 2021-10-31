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Минцифры упростило получение COVID-сертификата в приложении Дія, теперь его можно сгенерировать без электронной подписи.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он объяснил, что раньше в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис (технология фото ID, «подписывать лицом»). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

«Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете Получить сертификат, и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно», — отметил Федоров.

Он добавил, что новые правила начнут действовать после обновления приложения.
ForUm

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