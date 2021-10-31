В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения: появятся новые дорожные знаки и разметка.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Новые дорожные знаки Теперь появятся такие знаки: жилая зона;

пешеходная дорожка;

начало населенного пункта и его окончание;

направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки;

запрещение движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции;

место для зарядки электромобилей;

платная дорога и ее конец;

островок безопасности;

диагональный пешеходный переход и так далее.

Новая дорожная разметка Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и прочего. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная — она используется на участках концентрации ДТП и когда видимость в направлении движения ограничена или установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте.