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В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения: появятся новые дорожные знаки и разметка.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Новые дорожные знаки

Теперь появятся такие знаки:

  • жилая зона;
  • пешеходная дорожка;
  • начало населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрещение движения транспортных средств;
  • автозаправочные/электрозарядные станции;
  • место для зарядки электромобилей;
  • платная дорога и ее конец;
  • островок безопасности;
  • диагональный пешеходный переход и так далее.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и прочего.

К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная — она используется на участках концентрации ДТП и когда видимость в направлении движения ограничена или установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте.

Ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, как и была.

Кроме того, вступают в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения.

Также появляется определение велосипедной дорожки и велосипедной полосы. Также указаны права и обязанности велосипедистов, а также регламентируется, как они должны были действовать во время движения.
ForUm

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