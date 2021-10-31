Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Новые дорожные знаки
Теперь появятся такие знаки:
- жилая зона;
- пешеходная дорожка;
- начало населенного пункта и его окончание;
- направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки;
- запрещение движения транспортных средств;
- автозаправочные/электрозарядные станции;
- место для зарядки электромобилей;
- платная дорога и ее конец;
- островок безопасности;
- диагональный пешеходный переход и так далее.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и прочего.
К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная — она используется на участках концентрации ДТП и когда видимость в направлении движения ограничена или установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте.
Ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, как и была.
Кроме того, вступают в силу изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения.
Также появляется определение велосипедной дорожки и велосипедной полосы. Также указаны права и обязанности велосипедистов, а также регламентируется, как они должны были действовать во время движения.
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