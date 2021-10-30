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В Харькове правоохранители получили ряд заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Так, за день до выборов мэра, полиция зарегистрировала 60 таких обращений.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции поступило 60 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители составили 1 протокол о совершении административного правонарушения.

Также в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 8 уголовных производств. Из которых - 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, а 7 - связаны с избирательным процессом.

Напомним, завтра 31 октября состоятся выборы городского головы в Харькове. Почти через год после смерти мэра Геннадия Кернеса за кресло главы города будут бороться 10 кандидатов.
ForUm

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