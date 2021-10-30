В Харькове правоохранители получили ряд заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Так, за день до выборов мэра, полиция зарегистрировала 60 таких обращений.

"По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции поступило 60 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители составили 1 протокол о совершении административного правонарушения.

Также в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 8 уголовных производств. Из которых - 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, а 7 - связаны с избирательным процессом.