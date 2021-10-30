Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило для экстренного использования применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом говорится в заявлении ведомства от 29 октября.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для профилактики COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в заявлении.

В регуляторе указали, что разрешение было основано на тщательной и прозрачной оценке данных FDA, которая включала мнение экспертов независимого консультативного комитета, подавляющим большинством голосов проголосовавшего за предоставление разрешения на вакцину для детей этой возрастной группы.

Ключевые моменты для родителей и опекунов:

Что касается эффективности, то иммунные ответы детей от 5 до 11 лет были сопоставимы с таковыми у людей от 16 до 25 лет. Кроме того, было обнаружено, что вакцина на 90,7% эффективна в предотвращении COVID-19 у детей от 5 до 11 лет.

Безопасность вакцины изучалась примерно на 3100 детей в возрасте от 5 до 11 лет, получивших вакцину, и в ходе продолжающегося исследования серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Консультативный комитет по практике иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется на следующей неделе для обсуждения дальнейших клинических рекомендаций.

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет вводится в виде серии из двух доз с интервалом в 3 недели, но это более низкая доза (10 микрограммов), чем та, которая используется для лиц в возрасте от 12 лет и старше (30 мкг).