также в разделеМир
Саммит G20 стартовал в Риме
COVID-19 в Китае: зафиксировано рекордное с сентября количество инфицированных 9
МИД РФ: США высылают 55 российских дипломатов 11
Польша будет строить стену на границе с Беларусью 13
Facebook сменит название 30
Папа Римский сделал третью прививку от COVID-19 31
Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов 67
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не будет западных вакцин 21
Польша планирует радикальное укрепление армии из-за «восточной» угрозы 17
Forbes назвал Маска самым богатым человеком в истории 12
СМИ: «Газпром» потребовал от Молдовы ослабить отношения с ЕС в обмен на газ 386
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина 24
ООН: 23 млн жителям Афганистана грозит смерть от голода 17
Молдова впервые купит газ не у России 26
Эрдоган передумал высылать послов десяти стран из Турции 34
Испания вернет гражданам штрафы, уплаченные за нарушение первого локдауна 31
США отнесли россиян в перечень «бездомных национальностей», МИД РФ негодует 29
Попытка переворота в Судане: Военные арестовали членов переходного правительства 16

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило для экстренного использования применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом говорится в заявлении ведомства от 29 октября.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для профилактики COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в заявлении.

В регуляторе указали, что разрешение было основано на тщательной и прозрачной оценке данных FDA, которая включала мнение экспертов независимого консультативного комитета, подавляющим большинством голосов проголосовавшего за предоставление разрешения на вакцину для детей этой возрастной группы.

Ключевые моменты для родителей и опекунов:

Что касается эффективности, то иммунные ответы детей от 5 до 11 лет были сопоставимы с таковыми у людей от 16 до 25 лет. Кроме того, было обнаружено, что вакцина на 90,7% эффективна в предотвращении COVID-19 у детей от 5 до 11 лет.

Безопасность вакцины изучалась примерно на 3100 детей в возрасте от 5 до 11 лет, получивших вакцину, и в ходе продолжающегося исследования серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Консультативный комитет по практике иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется на следующей неделе для обсуждения дальнейших клинических рекомендаций.

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет вводится в виде серии из двух доз с интервалом в 3 недели, но это более низкая доза (10 микрограммов), чем та, которая используется для лиц в возрасте от 12 лет и старше (30 мкг).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги