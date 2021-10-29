Эта неделя – пиковая по показателю увеличения заболеваемости и госпитализации вследствие COVID-19 и в то же время рекордная по вакцинации против этой болезни.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе, сообщает Укринформ.

«Эта неделя – пиковая, когда мы, к сожалению, достигли антирекордов по количеству заболевших и количеству людей, попавших в больницы, но в то же время эта неделя является также рекордной по максимальной вакцинации людей ежедневно. Более 292 тысяч вакцинированных в день – это хороший результат, но не предел», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что обсуждает с главами облгосадминистраций, как достичь показателя вакцинации против COVID-19 в 300 тысяч и более прививок в день, в том числе как мотивировать людей вакцинироваться.

«Мы понимаем, что по прогнозам эти недели - прошедшая и эта неделя, возможно, следующая, - это пик, где мы ожидаем выхода на плато, но в любом случае вакцинация - единственный путь, чтобы избежать пандемии», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что медицинская система работает на грани своих возможностей и очень важно поддерживать врачей за их самоотверженность и спасение жизни и здоровья граждан Украины.

По данным Минздрава, в Украине с начала кампании вакцинации сделано более 17 млн ​​прививок против COVID-19.